Bolsas de NY fecham em alta, em sessão positiva para o setor de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira,, 14, em jornada positiva para papéis do setor de tecnologia. Além disso, investidores consideraram que indicadores fracos dos Estados Unidos devem fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) seja mais gradual na trajetória de elevação de juros.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,39%, em 21.637,74 pontos; Nasdaq subiu 0,61%, a 6.312,47 pontos, e S&P 500 teve ganho de 0,47%, para 2.459,27 pontos. Dow Jones e S&P 500 terminaram o dia em patamar recorde de fechamento. Na comparação semanal, Dow Jones subiu 1,04%, Nasdaq avançou 2,59% e S&P 500 ganhou 1,41%. O desempenho do S&P 500 na semana foi o melhor desde o fim de maio.

Investidores mostraram apetite por ações, após dados fracos de vendas no varejo e inflação sugerirem que o Fed deve ser mais lento no processo de elevação dos juros e na redução de seu balanço.

As ações que pagam dividendos maiores subiram antecipando os juros baixos no futuro previsível. Os ganhos das concessionárias e em outros papéis que espelham os bônus compensaram o recuo no setor financeiro, que reagiu a resultados corporativos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA ficou estável em junho ante o mês anterior, quando analistas previam alta de 0,1%. Além disso, as vendas no varejo recuaram no mês de junho.

Entre algumas ações em foco, J.P.Morgan caiu 0,9%, mesmo após o maior banco dos EUA em ativos superar as projeções dos analistas para lucro e receita. Wells Fargo recuou 1,1%, após reportar que sua receita avançou um pouco abaixo do esperado, enquanto Citigroup caiu 0,45%, após registrar queda de 3% em seu lucro no segundo trimestre na comparação anual.

O setor de tecnologia, por outro lado, voltou a mostrar força, colaborando para os ganhos nas praças de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.