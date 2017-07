Meirelles ironiza rombo na Previdência: não preciso elaborar muito, estou no Rio

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ironizou a crise do Rio de Janeiro, ao argumentar sobre a necessidade de ampliar a idade mínima para aposentadoria. “Não vou precisar elaborar muito, porque estou no Rio de Janeiro”, afirmou, gerando risadas na plateia. “Se não fizer ajuste fiscal sério aqui no Rio, vai dar problema. Daqui a pouco o Brasil inteiro vai dar problema”, complementou.

Em seminário na Fundação Getulio Vargas (FGV), Meirelles disse ainda que os parlamentares resistem em aprovar a ampliação da idade mínima de aposentadoria por ser uma medida impopular.

“A mensagem que sempre digo aos parlamentares é: a população é contra. Mas depende de como é feita a pergunta. Se perguntar: você é favorável que lhe tire um direito, a resposta é não. Mas, se perguntar, se a pessoa gostaria de aposentar um pouco mais tarde com garantia de que vai receber, a resposta é outra”, afirmou.

Reformas

Meirelles afirmou que a atual proposta previdenciária preserva 75% dos ganhos previstos inicialmente. “Ainda está dentro de um patamar sustentável. Se aprovar, a vida da próxima administração vai ser mais fácil. Se não, o próximo governo vai ter que enfrentar isso”, afirmou, em seminário na Fundação Getulio Vargas (FGV).

A previsão do ministro é que, com a aprovação de uma série de reformas, o País entrará em um período de “crescimento sustentável partir de 2019”, segundo Meirelles.