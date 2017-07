No mês de férias, o Teatro Municipal de Santo André Antônio Houaiss, oferece várias opções para curtir com as crianças. Todos os espetáculos terão ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada, para estudantes, aposentados e maiores de 60 anos, funcionários públicos e quem apresentar filipetas ou anúncios).

A programação especial para a criançada começa na próxima terça-feira (18), com a peça Merlim, Arthur e o Bobo, da Cia Asfalto de Poesia, às 15h e às 19h. No espetáculo, três guardiãs viajam por todos os cantos contando e cantando a fantástica história de uma ilha distante onde o povo sofre com a luta cruel dos poderosos pela coroa. Durante a sucessão sangrenta ao trono, o bobo da corte tenta, em vão, alertar cada um dos reis para a dura vida do povo.

Na quarta-feira (19), às 19h, a ONG Bicho Feliz apresenta a peça Bicho Feliz – Uma aventura animal, que fala do amor, respeito e proteção aos animaizinhos, de maneira lúcida e divertida e que promete encantar crianças de todas as idades. Na quinta-feira (20), a Cia Moreira apresenta a peça Teatro Educação – Os Amiguinhos, em dois horários: 15h e 19h. No dia 25 de julho a Cia Estrela D’Alva de Teatro traz o espetáculo Coisas de Nina, Coisas de Arthur, também com duas apresentações, às 15h e às 19h.

Meio ambiente é o tema da peça que a Cia Teleco Teco leva ao Teatro Municipal, no dia 26 de julho, o espetáculo Sustentabilidade Ambiental – Atração Educacional, que será apresentado às 15h e às 19h. No dia 27 de julho, também às 15h e às 19h, as crianças poderão se divertir com a peça Libel e o Palhacinho, que leva as crianças a tentar entender os mais sinceros sentimentos da vida através de uma aventura musical e lúdica.

O Teatro Municipal fica na Praça IV Centenário, S/N. Informações: 4433-0789.

Confira a programação completa:

Dia 18/07 (terça-feira) -– 15h e 19h

Merlim, Arthur e o Bobo

Com Cia Asfalto de Poesia

Dia 19/07 (quarta-feira) – 19h

Bicho Feliz – Uma Aventura Animal

Com ONG Bicho Feliz

Dia 20/07 (quinta-feira) – 15h e 19h

Teatro Educação – Os Amiguinhos

Com Cia Moreira

Dia 25/07 (terça-feira) – 15h e 19h

Coisas de Nina, Coisas de Arthur

Com Cia Estrela D’alva de Teatro

Dia 26/07 (quarta-feira) – 15h e 19h

Coisas de Nina, Coisas de Arthur

Com Cia Teleco Teco

Dia 27/07 (quinta-feira) – 15h e 19h

Lisbel o Palhacinho

Com Cia Novo Mundo