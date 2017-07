Mauá celebra mês do rock com show especial

A programação especial do Quartas Culturais para comemorar o Dia do Rock, celebrado em 13 de julho, atraiu o público mauaense para a Praça 22 de Novembro, no centro da cidade. Com música boa rolando no palco, ampla opção de lanches nos food trucks, exposição de jipes e vinis, a festa foi completa. O especial rock ainda terá mais dois encontros, nos dias 19 e 26 de julho.

O ex-guitarrista do RPM, banda famosa pelos hits Olhar 43 e Rádio Pirata, Fernando Deluqui, saiu de São Paulo para participar do festival e elogiou a iniciativa. “É muito importante dar espaço para novas bandas, celebrar esses talentos e permitir que músicos com mais tempo de estrada, como eu, possam conversar, trocar ideias com a molecada que está chegando por aí”, disse ele, que ficou emocionado com a homenagem feita no palco pela banda O Livro do Dias. O grupo que é um dos mais famosos covers da Legião Urbana em todo o Estado, animou a plateia com os clássicos da banda e emocionou o guitarrista do RPM. “É muito bom ver que o rock ainda tem muito para viver, muito a lançar”, disse no palco.

Com amplas opções de comida disponíveis no local, as vans com de pizza, hambúrgueres, costelinha de porco trouxeram as famílias para o evento. Era o caso de Juliana Ribeiro Dias, 37 anos, que aproveitou a noite de quarta com a filha Giulia e o marido Edney Grabalos. “Passamos por aqui e ela [Giulia] ficou encantada com a comida. Ficamos para curtir um pouco do clima”, afirmou ela.

O Jeep Clube de Mauá também participou do evento e trouxe uma exposição de diferentes tipos de Off Roads. Entre os mais diferentes havia um Hummer e um Jeep como os utilizados usados pela polícia de Nova Yorque chamavam a atenção do público.

Com o mote “Paz, Amor e Solidariedade”, o evento teve um ponto de arrecadação de alimentos, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade para ajudar famílias da cidade que participam de programas e projetos sociais.

O Quartas Culturais é um programa semanal de shows gratuitos que acontece na Praça 22 de Novembro, em frente ao Terminal Rodoviário Central. Marca da gestão Um Novo Tempo, o projeto incentiva artistas da cidade e facilita o acesso da população a shows e apresentações de dança e música, sempre as quartas-feiras. Além de levar as apresentações para uma das áreas mais movimentadas da cidade.