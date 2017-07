Uma boa notícia para os paulistanos que costumam complementar os trajetos de metrô com a Uber: devido aos milhares de usuários que aderiram à promoção, a Uber e o PayPal prorrogaram o desconto especial em viagens com a Uber a todos os usuários do metrô de São Paulo.

A mecânica deu tão certo que a parceria vai ampliar o prazo e, até o dia 31 de julho, todos que iniciarem ou encerrarem uma viagem em uma estação de metrô de São Paulo, em dia útil, entre às 4h40 e 0h, poderá receber um desconto no valor de R$ 3,80, o equivalente ao preço da passagem de metrô.

Para encarar o desafio da mobilidade nas grandes cidades, é preciso oferecer uma gama cada vez mais ampla de opções de mobilidade às pessoas. “Para mim, é uma satisfação pessoal levar a tecnologia para mais e mais brasileiros. A plataforma da Uber complementa o transporte público, levando as pessoas da porta de suas casas até outros locais onde, antes, outras opções eram praticamente inexistentes”, afirma Guilherme Telles, diretor geral da Uber no Brasil.

Há quase três anos, a Uber está transformando o modo como as pessoas se movimentam por São Paulo e pelo Brasil. Uma parte importante disso envolve complementar a malha de transporte público. Com a Uber, as pessoas experimentam mais formas alternativas de se deslocar, porque sabem que podem contar com um carro em poucos minutos, sempre que precisarem, por um preço acessível.

Para aproveitar o desconto, antes de pedir um carro pelo app da Uber, é preciso selecionar, no menu de pagamentos, o PayPal, a líder mundial em pagamentos digitais móveis, e inserir o código promocional SPMOBILIDADE. Para criar uma conta do PayPal, acesse o site paypal.com.br.

O desconto poderá ser aplicado até quatro vezes por cada usuário durante o período promocional, em qualquer modalidade de carro da Uber: uber POOL, uberX, UberSELECT (carros mais confortáveis) ou UberBLACK.

Para consultar a lista completa de endereços das estações de metrô, acesse t.uber.com/paypalsp. Entre eles estão os maiores terminais rodoviários da cidade (Bandeira, Barra Funda e Tietê).