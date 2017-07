De brigas intermináveis à paz selada. Imbróglios sem mantem. Troca de farpas antes do recesso. Descarte de mudanças, mesmo com fortes pedidos. Graves denúncias contra ex-prefeito. A semana política no ABC foi recheada de polêmicas e reviravoltas – em alguns casos. Essas novelas serão temas no Rastilho, no RDtv, desta sexta-feira (14). Apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss.

Linha 18-Bronze – sem mudanças

Mesmo com o pedido formal do Consórcio Intermunicipal Grande ABC para que seja mudado o modal da linha 18-Bronze (Tamanduateí-Djalma Dutra), nenhuma alteração em relação ao monotrilho será feita. Quem indica isso é a concessionária VemABC, responsável pela obra e pela operação do ramal, que ainda não saiu do papel. O assunto é manchete da versão impressa do RD, desta sexta.

MPF denuncia Luiz Marinho por peculato

Os problemas referentes a obra do Museu do Trabalho e do Trabalhador (MTT), em São Bernardo, ganharam um novo capítulo nesta semana. O Ministério Público Federal (MPF), denunciou o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), e mais 21 pessoas pelo crime de peculato, pelas supostas irregularidades na concepção do projeto. O MPF também prevê outras denúncias da obra que deveria ser entregue em 2013, mas que atualmente está parada.

Prefeitura de São Bernardo e concessionária selam a paz

Após meses de brigas e acusações, a Prefeitura de São Bernardo e a SBC Valorização de Resíduos Revita e Lara selaram um acordo nesta semana. Com a decisão, foi anunciado que será restabelecido todo o sistema de coleta de lixo e de reciclagem do município “por um preço muito mais baixo”. Ainda não se sabe quais serão as consequências deste acordo na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que foi instaurada no Legislativo são-bernardense.

Morando se irrita com jornal do PT

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não escondeu sua irritação com uma publicação do PT, que foi distribuída na cidade nesta semana, e que realizava uma série de críticas ao tucano. A irritação de Morando foi tamanha, que durante uma live, em sua página no Facebook, o chefe do Executivo rasgou a publicação em frente a câmera.

Manente critica Orlando Morando no RDtv

Em entrevista ao RDtv, nesta semana, o deputado federal Alex Manente (PPS/SP), fez duras críticas a Orlando Morando, afirmando que o prefeito de São Bernardo está cometendo o “mesmo erro” de seu antecessor, Luiz Marinho, e gastando muito com publicidade. “Não é possível faltar remédio na UBS e ter propaganda na Globo”, disse o popular-socialista.

Metalúrgicos querem Saab em São Bernardo

O presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, afirmou que a entidade procurou o prefeito Orlando Morando, na semana passada, para falar sobre a possível instalação de uma planta da Saab na cidade para fabricação de componentes dos aviões-caça Gripen.

Oposição em Diadema troca farpas com governistas

A última sessão da Câmara de Diadema, na última quinta-feira (13), acabou com a troca de farpas entre os grupos políticos. Oposicionistas acusaram o governo de barrar a continuação da CPI da Educação e a futura votação do recurso realizado pelo vereador Josa Queiroz (PT) para anular a sessão que autorizou a Prefeitura a deixar o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Nos mesmos trabalhos foram aprovadas a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2018 e a PPP da Iluminação Pública.

Consórcio executa dívida de Diadema

A primeira consequência da saída de Diadema do Consórcio foi a execução de sua dívida de quase R$ 10 milhões, referentes aos repasses que não são realizados desde 2013. Entre as futuras consequências – caso não pague o devido, a perder a CND (Certidão Negativa de Débito), fato que pode fazer com o município também deixe de receber recursos para Saúde e Educação.

Serra prevê orçamento menor em Santo André

No primeiro balanço semestral do governo, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), avaliou que orçamento de 2017 não vai superar a casa dos R$ 2 bilhões em arrecadação, sendo que a projeção era de R$ 3,2 bilhões.

Políticos da região se dividem sobre condenação de Lula

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez com que a classe política da região se dividisse entre os seus apoiadores que consideram o ato do juiz federal Sérgio Moro como “perseguição política” e aqueles que acham que tal notícia mostra que “a justiça serve para todos”.