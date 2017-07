Mattos elogia Corinthians, mas alfineta: ‘Despontou porque foi eliminado’

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou nesta sexta-feira que a boa fase do Corinthians se atribui à eliminação precoce do time na Copa do Brasil. Na opinião dele, ao contrário do Palmeiras, o rival não sofre com a tarefa de conciliar três competições simultâneas e, por isso, conseguiu se preparar de forma mais adequada para o Campeonato Brasileiro.

“Quem está despontando é quem foi eliminado em alguma competição. Enquanto o Palmeiras estava em Guayaquil, nossos adversários, o Cruzeiro e o Corinthians, estavam treinando. Isso faz uma diferença enorme. Se o Cuca tivesse as duas semanas que teve no ano passado depois de ser eliminado para o Santos, no Campeonato Paulista, eu garanto que estaríamos melhores”, afirmou o dirigente em entrevista coletiva.

Mattos explicou que, desde a chegada de Cuca ao Palmeiras, há dois meses, o time não teve tempo para treinar, pois emendou uma sequência de jogos a cada duas semanas. Para o diretor de futebol, esse agenda atrapalha a equipe a evoluir e é um dos motivos do baixo rendimento recente nos jogos. O Palmeiras perdeu os três últimos compromissos.

Nesse mesmo período dos dois últimos meses, o Corinthians, líder do Brasileiro, com 16 pontos a mais do que o Palmeiras, teve três semanas livres para treinar. “O Corinthians está nessa por não participar da Libertadores, da Copa do Brasil e também por mérito próprio. Temos que valorizar e bater palma”, afirmou. “No Brasileiro está tendo dois campeonatos, porque o Corinthians está à parte. Para mim, é o virtual campeão”, disse.

Apesar do comparativo com o Corinthians, o Palmeiras fez menos jogos oficiais no ano do que o rival. A contagem atual é de 40 contra 39. O clube do Parque São Jorge soma mais compromissos por ter atuado nas fases preliminares da Copa do Brasil, além de ter disputado as finais do Campeonato Paulista.