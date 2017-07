Pablo sofre contratura na coxa e desfalca o Corinthians contra o Atlético-PR

Além de Guilherme Arana e Rodriguinho, o técnico Fábio Carille terá outro desfalque para escalar o Corinthians diante do Atlético-PR, sábado, no Itaquerão, em São Paulo. O zagueiro Pablo sofreu uma contratura no posterior da coxa direita e fica fora da partida.

O defensor será reavaliado ao longo da semana para saber se terá condições de atuar contra o Avaí. Em seu lugar, Carille deve escalar Pedro Henrique e a confirmação do time ocorre nesta sexta-feira, em treinamento que será realizado no CT Joaquim Grava.

Pablo contou que sofreu a lesão antes mesmo do clássico com o Palmeiras, na última quarta-feira. Ele sentiu dores no momento do aquecimento para o jogo, mas decidiu jogar, pois a dor era suportável. Ele pediu para sair no segundo tempo, quando percebeu que sua condição física poderia atrapalhar a equipe.

Arana e Rodriguinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em seus lugares, devem entrar Moisés e Marquinhos Gabriel. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, dez a mais que o vice-líder Grêmio.