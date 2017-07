O diretor Martin Scorsese e o ator Leonardo DiCaprio vão voltar a trabalhar juntos em um filme. Segundo informações da revista Variety, o cineasta fará uma adaptação do livro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, best-seller de David Grann.

A obra conta a história de uma série de assassinatos durante a época de ouro do petróleo nos Estados Unidos da década de 1920. A dupla já fez parceria em Gangues de Nova York, O Aviador, Os Infiltrados, Ilha do Medo e O Lobo de Wall Street.

Scorsese e Leo estão desenvolvendo o projeto há alguns meses. O cineasta, inclusive, já foi para Oklahoma, região central dos Estados Unidos, para ver os locais de gravação.

O próximo filme de Scorsese, entretanto, será The Irishman, que terá Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino no elenco principal.