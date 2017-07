Google ‘leva’ fãs até cenários reais de cenas de ‘Game of Thrones’

Neste próximo domingo, 16, estreia a sétima temporada de Game of Thrones e, para entrar no clima, o Google Earth quer deixar os fãs mais próximos dos cenários da série. Cidades da Escócia, Islândia, Croácia e Espanha podem ser vistos no serviço de satélite.

Algumas cenas de Winterfell, por exemplo, são gravadas no Parque Tollymore Forest nas Montanhas Mourne, na Irlanda do Norte. Outro ponto selecionado pelo Earth é o da Torre da Alegria nas Montanhas Vermelhas, que aparece em uma visão de Bran na sexta temporada, e foi filmado no Castelo de Zafra em Guadalajara, na Espanha.

Ao clicar nos pontos escolhidos pelo Google, o internauta pode ver fotos em 360º do local.

Além disso, o serviço de buscas ainda elencou quais são os personagens mais pesquisados pelos internautas. Em primeiro lugar, aparece Daenerys Targaryen, seguida de Jon Snow, Sansa Stark, Tyrion e Cersei Lannister.

Já as principais dúvidas dos fãs da série referem-se ao horário e ao canal em que a série é transmitida, sobre os livros que inspiraram Game of Thrones e sobre o que significa o termo ‘Valar Morghulis’. Além disso, um recorrente desejo dos fãs também ocupa o top 10 das buscas: Vai ter Game of Thrones na Neflix? (A resposta, infelizmente, é não, já que a HBO tem seu próprio serviço de streaming).