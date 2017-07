Investidores realizam lucros da semana e bolsas da Europa fecham levam em queda

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta sexta-feira, 14, em leve queda, em meio à realização de lucros recentes e à valorização do euro e da libra esterlina. O índice Stoxx 600, entretanto, terminou a sessão com ganho diário de 0,18%, aos 386,84 pontos. Na semana, o indicador acionário pan-europeu teve elevação de 1,75%.

Na semana, os investidores de risco se animaram com a perspectiva da manutenção da farta liquidez no mercado internacional, com a sinalização neste sentido da presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen. Diante da agenda econômica fraca na Europa nesta sexta, os investidores aproveitaram para realizar esses lucros recentes.

Por sua vez, os dados da economia americana – inflação persistentemente fraca e queda das vendas do varejo e do sentimento do consumidor – reforçaram a fraqueza do dólar e a valorização do euro e da libra. A valorização das moedas locais limitou os ganhos de empresas exportadoras.

Desta forma, a Bolsa de Frankfurt recuou 0,08%, para 12.631,72 pontos. Na semana, porém, o ganho foi de 1,96%. Entre os principais papéis em queda, destacaram-se as perdas das montadoras BMW (-0,73%) e Mercedes (-0,43%).

Em Londres, o índice FTSE-100 terminou a sessão com recuo de 0,47%, para 7.378,39 pontos, mas com ganho semanal de 0,37%. Os papéis do Lloyds Banking Group cederam 0,68% e da Vodafone perderam 0,93%.

O índice FTSE-Mib recuou 0,14% nesta sexta-feira, para 21.492,29 pontos, mas saltou 2,27% na semana. O banco UniCredit cedeu 1,78% na sessão, enquanto a petroleira ENI – ajudada pela aceleração dos preços do barril – ganhou 0,23%.

A Bolsa de Paris terminou a sessão estável aos 5.235,31 pontos, em meio a um dia de baixa liquidez por causa do feriado do Dia da Bastilha. As ações da siderúrgica ArcelorMittal subiram 1,06%, enquanto da Danone perderam 0,21%.

O índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, terminou a sessão com recuo de 0,03%, aos 10.655,10 pontos. Na semana, o ganho foi de 1,59%.

O PSI-20, de Lisboa, cedeu 0,31%, para 5.302,57 pontos. O avanço semanal foi de 2,88%. (Com informações da Dow Jones Newswires)