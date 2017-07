Temer recebe chanceler argentino e defende fortalecimento do Mercosul

Prestes a assumir a presidência do Mercosul, durante a reunião do bloco na semana que vem em Mendoza, na Argentina, o presidente Michel Temer recebeu nesta sexta feira, 14, na base aérea de Brasília, uma visita de cortesia do ministro de Relações Exteriores e Culto da Argentina, Jorge Faurie.

De acordo com informações divulgadas pelo Planalto, no encontro, de aproximadamente 15 minutos, os dois conversaram sobre as perspectivas de avanços no acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). “O presidente Michel Temer reforçou a intenção de resgatar o Mercosul centrado nos pilares que nortearam sua criação, o livre comércio e a democracia”, destacou o Planalto em nota.