Um ônibus elétrico alimentado por baterias começa a circular pelas ruas da capital paulista no final deste mês. A linha que receberá o coletivo ainda será definida pela Prefeitura de São Paulo. Mas a intenção é de que o ônibus seja utilizado na região central.

Fabricado no Brasil, o veículo tem emissões zero, baixo nível de ruído e autonomia de 300 quilômetros. As baterias levam até cinco horas para serem recarregadas.

O ônibus comporta 84 passageiros e possui ar-condicionado, entradas USB e Wi-Fi.

A empresa chinesa de veículos elétricos e baterias, responsável pela fabricação, instalou-se em Campinas, no interior de São Paulo, há cerca de dois anos e meio. A capacidade de produção anual é de 400 veículos.

A Prefeitura estuda modelos de combustíveis limpos que devem ser adotados com a renovação da frota a partir da licitação que está em andamento.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda, a licitação ainda será tema de audiências públicas em universidades e na Câmara Municipal.