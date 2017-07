Ciclista da casa vence etapa da Volta da França em feriado nacional

O ciclista francês Warren Barguil fez a festa da torcida local nesta sexta-feira ao vencer a 13ª etapa da Volta da França, justamente no dia do feriado mais importante do país. Em meio às comemorações pela Queda da Bastilha, que marcou o início da Revolução Francesa, no século 18, Barguil chegou na frente no trecho de 101 quilômetros, entre Saint-Girons e Foix.

O ciclista da casa venceu o trecho mais curto da competição até agora, com exceção das etapas de contrarrelógio, com o tempo de 2h36min29s. Num duelo equilibrado através das subidas dos Pirineus, Barguil protagonizou disputa parelha com o colombiano Nairo Quintana e com o espanhol Alberto Contador. Quintana chegou em segundo, à frente de Contador.

“Superar o Contador é algo grandioso para mim porque ele sempre foi meu ídolo”, comemorou o francês de 25 anos, que comemorou o feito no mais importante feriado nacional. “É incrível. Eu havia dito antes que seria ótimo se um francês vencesse hoje. É excepcional”, festejou o ciclista da equipe Sunweb.

O espanhol Mikel Landa, da Team Sky, chegou na quarta colocação, à frente do britânico Simon Yates, da Orica-Scott. O irlandês Daniel Martin, da Quick-Step Floors, foi o sexto colocado e o polonês Michal Kwiatkowski, da Team Sky, chegou logo atrás.

Na briga pela camisa amarela, que identifica o líder geral da prova, o britânico Chris Froome venceu a batalha particular contra o italiano Fabio Aru. Mas não foi o suficiente para tirar a camisa de Aru, que havia assumido a liderança geral na etapa de quinta. O ciclista da equipe Astana ocupa a primeira posição geral, com 55h30min06s. Froome vem logo atrás.

Neste sábado, os ciclistas terão que percorrer um trecho de 181,5 quilômetros entre Blagnac e Rodez.