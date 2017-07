Rabello de Castro sai em defesa do governo Michel Temer em evento

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, saiu em defesa do governo Michel Temer em cerimônia na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no Rio de Janeiro.

“Precisamos inovar, voltar a crescer. Não são poucas as iniciativas do presidente Michel Temer nesse sentido. Este presidente que a insensatez pública teima em afastar foi quem, em pouco mais de 365 dias, fez as reformas que outros agraciados que tiveram mais tempo não conseguiram fazer”, disse a uma plateia de empresários, como o presidente do conselho de administração do Bradesco, Lázaro Brandão, homenageado pela entidade. “Vou levar as palmas a Michel”, completou.

Ao cumprimentar a empresária Angela Costa por assumir o comando da Associação Comercial do Rio, Rabello aproveitou para alfinetar a ex-presidente da República Dilma Rousseff, dizendo que Angela “não precisa ser chamada de presidenta para ser presidente”.