Diretor de futebol do Palmeiras ‘blinda’ Cuca e descarta contratações

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, pediu para dar entrevista coletiva nesta sexta-feira na Academia de Futebol. O dirigente falou durante mais de uma hora para defender o clube da pressão e do ambiente de cobrança após a derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e dedicou grande parte do tempo para defender o técnico Cuca e o planejamento para a temporada.

Mattos afirmou que precisava deixar o treinador livre para trabalhar e montar o time para domingo, quando enfrenta o Vitória, no Allianz Parque. “Cuca, na minha opinião, é o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade. Ele não inventa no time, ele é criativo e essa criatividade faz dele ser um dos melhores”, defendeu o dirigente. O técnico demonstrou desânimo na quarta-feira, após perder o clássico, quando admitiu ter culpa no rendimento do time.

O dirigente explicou que, pela sequência de jogos, o elenco não tem conseguido se preparar de forma adequada. “Sabe quantos treinos o Cuca conseguiu fazer com o time completo? Zero. Sempre estamos em viagem, em jogo ou não pode dar treinos porque o time está muito cansado. Pode ver que quem está destoando no campeonato é quem lá atrás teve tempo para continuar treinando”, disse Mattos em referência ao Corinthians.

Segundo o diretor de futebol, a equipe não tem conseguido os resultados esperados porque foi prejudicada por troca de técnico e necessidade de adaptação de reforços. “O Cuca saiu no fim do ano por problemas pessoais. Então, teve uma quebra. Ele não fez a pré-temporada. Então, tivemos um prejuízo. O estilo dele é único, não tinha substituto com o mesmo jeito de trabalhar”, afirmou Mattos. O clube escolheu Eduardo Baptista para iniciar a temporada.

O retorno de Cuca se deu há dois meses, após a primeira derrota na Copa Libertadores, para o Jorge Wilstermann, na Bolívia. O episódio foi um dos primeiros momentos de pressão sobre o clube na temporada. A troca de comando, porém, foi um processo que se iniciou pouco antes, na eliminação no Campeonato Paulista. A derrota para a Ponte Preta, na semifinal, iniciou a crise que culminou na volta de Cuca.

“O Palmeiras não tem obrigação de ganhar tudo. Dificilmente algum clube do mundo consegue isso, não só o Palmeiras ganha tudo. O torcedor tem que lembrar a seriedade do projeto. Só voltar dois anos atrás e lembrar qual era o sofrimento”, afirmou Mattos, que minimizou a convocação da torcida organizada para realizar um protesto neste sábado na Academia de Futebol. “Como é gostoso pressão porque o Palmeiras é campeão brasileiro. No passado a pressão era porque estava lá em baixo. A preocupação hoje é que se não for campeão, o mundo acaba aqui dentro”, comentou.

REFORÇOS – Mattos afirmou que o Palmeiras não vai trazer mais reforços. “Não vamos contratar mais neste ano. Deyverson é a nossa última contratação, uma necessidade número um, porque perdemos no ataque vários jogadores”, explicou. O dirigente disse que no momento não conversa para renovar o vínculo de jogadores em fim de contrato, como o goleiro Prass e o lateral Egídio, por priorizar o foco nas competições.