Beyoncé publica primeira foto dos gêmeos Rumi e Sir Carter

Beyoncé publicou no Instagram, na madrugada desta sexta-feira, 14, a primeira foto dos gêmeos Rumi e Sir Carter. Os nomes já haviam sido revelados por fontes próximas à cantora, mas agora estão confirmados.

Na legenda, Beyoncé escreveu que eles completam um mês de vida. Inicialmente, o nascimento dos bebês havia sido anunciado no dia 18 de junho.

Ela usou emojis para representar todos os membros da família – ela mesma, Jay-Z, a filha Blue Ivy e os gêmeos. Com mais de 4 milhões de curtidas em cinco horas, a foto tem potencial para ultrapassar o recorde de likes no Instagram, que atualmente é da própria cantora.

Nomes

Após Beyoncé publicar a primeira foto dos gêmeos, os fãs começaram a levantar teorias sobre a forma como ela escreveu o nome dos dois na publicação.

Ao escrever “Sir Carter and Rumi”, as pessoas se perguntaram por que só o nome do menino veio acompanhado pelo sobrenome Carter, de Jay-Z.

Uma possibilidade é que ele deverá ser chamado sempre pelo nome e sobrenome: Sir Carter. Outra, é que o nome dele seria composto. Neste caso, o nome completo teria Carter duas vezes.