Detran-SP faz campanha para lembrar que é permitido sorrir na foto da CNH

Sorrir na foto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é permitido? O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) não só confirmou que sim, como criou uma campanha nas redes sociais para lembrar que não há problema nenhum nisso.

A iniciativa é uma resposta à polêmica que envolveu o fotógrafo mineiro Lipe Borges, que relatou em seu Facebook no dia 3 que a secretária e a dona de uma clínica em Sete Lagoas tentaram impedi-lo de sorrir ao renovar a CNH. De acordo com ele, seu sorriso só foi permitido após muita insistência.

“Vai ter sorrisão pra CNH, sim”, publicou no Twitter e no Facebook o Detran em uma imagem com o desenho de um rapaz semelhante a Borges.

O órgão de trânsito usou a hashtag #CNHLacradora e sugeriu que motoristas enviassem suas fotos da carteira com sorriso.