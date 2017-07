Jean volta a treinar e deve reforçar o Palmeiras após sete jogos fora

O Palmeiras deve ter o lateral-direito Jean em campo contra o Vitória, no próximo domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após sete partidas fora do time com problema no joelho direito, o jogador voltou a treinar nesta sexta-feira junto com o elenco e deve ser a novidade justamente em um setor em que o técnico Cuca mais está com dificuldade para escalar.

Jean não atua desde a vitória por 4 a 2 sobre o Bahia, em 18 de junho. Dores no joelho deixaram o jogador fora do time e levaram Cuca a optar por improvisar o meio-campista Tchê Tchê na posição. O reserva imediato para a lateral direito, Fabiano, esteve longe dos treinos durante a última semana para ser submetido a uma cirurgia dentária, mas também já retornou aos trabalhos.

A equipe trabalhou pela manhã durante uma hora sem a presença da imprensa. Cuca comandou um trabalho em campo reduzido com a presença do volante Felipe Melo, outra possível novidade para domingo. O jogador está há nove partidas sem atuar e ficou na reserva na quarta, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians. Uma cirurgia na mão esquerda e uma lesão coxa direita tiraram o atleta desses últimos jogos.

Já o recém-contratado Deyverson ainda não foi a campo. O atacante que estava no futebol espanhol assinou nesta quinta-feira contrato por cinco anos e passou a manhã de sexta em exames médicos. O jogador deve iniciar os trabalhos junto com os companheiros na próxima semana.