Nos meses de inverno rigoroso a culinária quente se torna opção em meio aos restaurantes e bares. O queridinho para aquecer os dias frios do mês julino é a fondue, prato nascido em berço suíço. A história mais conhecida sobre sua criação conta que os camponeses sofriam com a falta de alimentos nas montanhas e, com isso, passaram a mergulhar pedaços de pão em restos de queijo derretido.

Ao longo do tempo, a receita foi aprimorada e ganhou o modo de preparo atual, servida no rechaud sobre lamparina, que é responsável por manter quente a mescla dos queijos Gruyère e Emmental, fundidos em Kirsch, bebida resultante da destilação de suco fermentado da cereja negra.

Além do clássico de queijo, é possível encontrar a fondue de carne ou bourguignonne. No lugar do queijo tem óleo temperado com ervas e alho com molhos como acompanhamento.

A versão mais light do bourguignonne é chamada de fondue chinês, onde se utiliza caldo com especiarias para cozinhar os alimentos. Para completar o apetite, o prato traz alternativa de sobremesa com chocolates e frutas.

Algumas casas apostam no sucesso do prato e trazem todas as variantes com opções de dar água na boca. O Brasa Bar, em São Bernardo, se garante quando o assunto é estética. “Com certeza, o nosso diferencial é a apresentação”, conta Janaína do Vale, auxiliar administrativa do estabelecimento. A casa oferece fondues salgadas por R$ 98, e doce, com chocolate preto, no valor de R$ 68. “O cardápio de frutas altera de acordo com a estação, mas temos morango, uva, marshmallow e bolacha champangne para completar o sabor”, diz Janaína.

Com o serviço a la carte, o Fonte Leone, em Santo André, inova na fondue doce, de chocolate Lindt para Nutella, e acrescenta wafer e pão de ló à lista de acompanhamentos. De R$ 85 até R$ 105, o bourguignonne tem carne frita em vinho e óleo de milho. Para Leandro Vieira, gerente do local, o toque final do chefe é essencial no preparo. “Deixamos tudo pronto antes do horário de pico e o chef da casa é quem dá o acabamento com o gostinho final antes de o prato ser levado para o cliente”. (Colaborou Giullia Micali)

Brasa Bar: avenida Kennedy, 888 , S.Bernardo – Tel.: 4122-2193

Fonte Leone: rua das Figueiras, 1.050, J Santo André – Telefone: 4427-6917.