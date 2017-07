Bratislava lança Fogo com show gratuito em São Bernardo

A banda de rock Bratislava lança nesta sexta-feira (14) o terceiro álbum, Fogo, com show na Casamarela (rua Alberto da Silva, 386, São Bernardo). O experimentalismo marca a carreira da banda e atinge agora um parâmetro mais elevado com a exploração de novas camadas sonoras, que serão apresentadas durante o show.

Composta por Victor Meira (vocais/ teclas/ synths), Alexandre Meira (guitarra/vocal), Lucas Felipe Franco (bateria) e Sandro Gavidia (baixo), a Bratislava estreou com o EP Longe do Sono, em 2011; e em 2012 lançou o primeiro álbum, Carne. Um Pouco Mais de Silêncio, segundo álbum, saiu em 2015 e repetiu a fórmula do anterior ao levar o grupo a se apresentar Lollapalooza 2017. O show começa às 19h e é gratuito.