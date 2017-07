Quem gosta de Andrea Beltrão não pode perder. A atriz que acaba de ser indicada ao Prêmio APCA 2017, faz três novas apresentações do solo Antígona, a partir da tragédia de Sófocles, no Sesc Santo André, entre os dias 21 e 23 de julho. Com direção de Amir Haddad, a peça narra a saga da filha de Édipo para enterrar apropriadamente o corpo de seu irmão. Andrea Beltrão vive a mítica personagem Antígona, no texto homônimo de Sófocles. Classificação 18 anos. Telefone: 4469-1200.