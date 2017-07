Banco Central publica na internet questionário pré-Copom

O Banco Central publicou nesta sexta-feira, 14, em seu site na internet, o questionário pré-Copom, enviado a instituições financeiras. As respostas servirão para balizar a decisão do Comitê de Política Monetária sobre a Selic (a taxa básica de juros da economia).

No questionário, o BC pergunta o que os analistas acham que a instituição fará no próximo encontro do Copom e o que deveria ser feito. Há ainda perguntas sobre projeções para a inflação e o PIB em 2017 e 2018 e sobre os riscos associados a estes anos.

O BC também solicita aos economistas avaliações sobre a inflação de serviços e sobre as perspectivas para aprovação da reforma da Previdência. Além disso, pede avaliações sobre as perspectivas para o crédito no País e para o mercado de trabalho. Há ainda uma questão a respeito das perspectivas para a atividade global nos próximos anos.