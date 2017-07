Dorival admite dificuldade em montar time do São Paulo e deixar a zona da degola

O técnico Dorival Junior admite que terá pouco tempo de treinamento para reconstruir o São Paulo. O empate diante do lanterna Atlético Goianiense, por 2 a 2, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, ampliou para oito a sequência de jogos sem vitórias da equipe e deixou evidentes duas necessidades: a definição de um time titular e a luta contra a zona de rebaixamento. O próximo jogo será no domingo, diante da Chapecoense, fora de casa, e em seguida a equipe receberá o Vasco, na quarta-feira.

“Tenho consciência de que pegaria uma equipe que teria uma sequência de jogos. Isso dificulta um pouco mais. Mas você não pode creditar a falta de resultados ao pouco tempo de treinamento. Tenho dois dias para recuperar os atletas para o próximo jogo. Precisamos tentar melhorar o que já deu resultado no jogo de hoje. Vamos tentar aproveitar o tempo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após o empate com o Atlético-GO.

Uma das razões para a contratação de Dorival, que chegou para substituir o demitido Rogério Ceni, foi a sua experiência profissional, especialmente para lidar com equipes na zona da degola. Nos últimos anos, ele salvou Santos e Palmeiras. O treinador reconhece que, no caso santista, a equipe já estava montada.

“Temos jogadores que chegaram há 15, 20 ou 30 dias. É um momento de adaptação para alguns até no País. É um trabalho diferente do que fiz no Santos, onde encontrei jogadores que se conheciam muito bem. Agora, está em montagem em um campeonato difícil como no Brasileiro. Queremos minimizar os problemas”, disse o comandante.

O São Paulo retornará aos treinos na tarde desta sexta-feira. Na manhã de sábado, a delegação viajará para Chapecó visando o confronto com a Chapecoense, que está logo à frente do time são-paulino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, em 17º lugar, com 15 pontos, enquanto a equipe de Dorival encabeça a zona de rebaixamento, com 12.

Na tarde de sábado, o time fará um treinamento no CT da equipe catarinense, que na última quinta-feira à noite foi derrotada por 3 a 0 pelo Sport, em Recife, no fechamento da 13ª rodada do Brasileirão.