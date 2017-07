O inverno chegou e, para alguns, é bom para ficar debaixo das cobertas e tomar uma bebida quente. Mas para outros, a estação convida visitar paraísos de esqui. Assim a dica para a temporada é viajar para Bariloche, famoso destino localizado no norte da Patagônia Argentina para quem busca o primeiro contato com a neve.

Durante o dia, passeios aos cerro ou às colinas são os mais tradicionais. Já para quem busca aventura, os teleféricos que traçam paisagens naturais recheadas de colonização alemã e austríaca, lagos de águas cristalinas e morros branqueados de neve são opções aos viajantes. O Cerro Catedral, um dos maiores centros de esporte de neve da América do Sul, também é uma das paradas obrigatórias, apesar de não ser o único. Os fãs de snowboard podem apreciar a neve nas Piedras Blancas, ideal para a famosa esquibunda e o Cerro Bayo, famoso pelo esqui. Um ônibus faz o transporte entre o Centro de Villa e o Cerra, com horários restritos.

A gastronomia e os famosos pubs também não ficam de fora do roteiro do viajante. Reservar um momento do dia em Bariloche para fazer a refeição acompanhada de um bom vinho é uma das maiores pedidas na cidade, que oferece restaurantes variados, com destaque a cozinha argentina, patagônica e regional com um toque europeu. A dica é ir ao El Boliche de Alberto, experimentar a famosa parrilla e os tradicionais cortes de carne de boi argentinos acompanhados de chimichurri (molho tradicional).

Para quem busca se sentir um legítimo morador de Bariloche com privacidade na estadia, alugar um bangalô é a melhor opção para viagens em grupos para economizar e fazer refeições em casa. Outra opção são os hotéis ao longo do lago Nahuel Huapi, que normalmente oferecem uma bela vista e são mais reservados, como o Hotel Tirol, localizado a dois minutos a pé da praia com vistas do lago e a Cordilheira dos Andes ao redor. A hospedagem oferece ambiente típico alemão com móveis rústicos e tradicionais e decoração florida que lembra uma casa de campo. A diária inclui café da manhã, wi-fi, quarto com isolamento acústico, aquecimento e estacionamento a partir de R$ 500.

Chamariz mundial

O El Calafate é point dos visitantes de todo o mundo que vão a Patagônia. A cidade localizada à beira do lago argentino concentra animais incríveis como guanacos, huemul e raposa cinzenta, além de ter uma das paisagens mais impressionantes da América Latina, o majestoso glaciar Perito Moreno, com mais de 250 m² de área. O Perito é uma geleira incrivelmente acessível e, infinitamente, fotografável. Não é necessário nenhuma escalada para embarcar nesta expedição do Ártico.

É importante que o viajante leve na mala todos os acessórios de praxe das viagens de inverno como cachecol, gorro, luvas, calçado impermeável e de sola antiderrapante. Filtro solar e protetor labial também são imprescindíveis, principalmente para passeios de barco e caminhadas nas geleiras.