Queda do dólar e IBC-Br guiam mercado de juros para baixo

Os juros futuros acompanham o movimento do dólar e acentuam levemente a queda na primeira hora de negociação nesta sexta-feira, 14, após dados fracos dos EUA. Além disso, a queda do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) reforçou a perspectiva de que o BC deverá cortar a Selic em um ponto porcentual e contribui para o movimento baixista.

O índice de preços ao consumidor (CPI) ficou estável em junho ante maio, contrariando a previsão de alta de 0,1%. O núcleo do CPI subiu 0,1%, abaixo da previsão de +0,2%. Além disso, as vendas no varejo caíram 0,2% em junho ante maio, enquanto a estimativa era de avanço de 0,1%. Ambos reforçam a ideia de que o Federal Reserve (Fed) pode aumentar os juros mais lentamente do que o mercado projeta.

Internamente, o IBC-Br de maio teve baixa de 0,51% em maio ante abril, com ajuste sazonal, informou hoje a instituição. O diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer aponta que com o dado fraco do IBC-Br reforça a chance de o Banco Central cortar os juros em 1 ponto porcentual.

Às 10h28, o DI para janeiro de 2018 exibia 8,690%, de 8,715% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2019 marcava 8,62%, de 8,65% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 a 9,77%, na máxima, de 9,82% no ajuste de ontem.