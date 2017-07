Até o dia 3 de setembro, das 19h às 23h, a Casavitorino (rua Dom Antonio de Melo, 114 – Luz) exibe a mostra #ÉSSEPÊ, do repórter fotográfico do jornal “O Estado de S. Paulo”, Tiago Queiroz. São, ao todo, 11 imagens em preto e branco. Todas as fotos foram feitas com um aparelho celular. A entrada é gratuita.