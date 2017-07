Bottas lidera dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre em Silverstone

O fim de semana do GP da Inglaterra, a décima das 20 etapas da temporada 2017 da Fórmula 1, começou com domínio da Mercedes. Nesta sexta-feira, a equipe conseguiu uma dobradinha no primeiro treino livre realizado no circuito de Silverstone, sendo que Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido.

Bottas é coadjuvante na briga entre o inglês Lewis Hamilton e o alemão Sebastian Vettel pelo título do Mundial de Pilotos. Mas o finlandês chega para a corrida em Silverstone embalado por um fim de semana praticamente perfeito, pois no GP da Áustria, a prova anterior do campeonato, ele faturou a pole position e ainda venceu a corrida.

Tentando ampliar essa fase, Bottas liderou o primeiro treino livre do GP da Inglaterra ao marcar o tempo de 1min29s106. O finlandês foi seguido de perto por Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes, que garantiu o segundo lugar com a marca de 1min29s184.

Hamilton, aliás, venceu as últimas três edições do GP da Inglaterra e também contabiliza um outro triunfo nessa corrida, em 2008. Agora, neste fim de semana, tentará vencer mais uma vez para se igualar ao escocês Jim Clark e ao francês Alain Prost, os maiores ganhadores da prova, com cinco triunfos cada.

Os carros da Red Bull foram os que mais se aproximaram dos da Mercedes na primeira sessão em Silverstone. E o melhor desempenho foi do holandês Max Verstappen, com 1min29s604, em terceiro lugar. Já o australiano Daniel Ricciardo foi o último piloto a dar uma volta em menos de 1min30 no circuito, tendo cravado 1min29s942 para garantir a quarta posição.

Assim, superada por Mercedes e Red Bull, a Ferrari veio logo atrás. O finlandês Kimi Raikkonen foi o quinto colocado, enquanto Vettel ficou na sexta posição. O alemão foi o primeiro a testar o “Shield”, uma proteção no cockpit que a Federação Internacional de Automobilismo avalia para uma possível adoção para dar mais segurança aos pilotos contra objetos externos. E, curiosamente, após a retirada da proteção do carro, ele rodou na Becketts.

O russo Daniil Kvyat ficou em sétimo lugar e a McLaren colocou os seus dois pilotos entre os dez melhores do primeiro treino livre para o GP da Inglaterra. O espanhol Fernando Alonso, que vai perder cinco posições no grid por atualizações no motor, foi o oitavo colocado, enquanto o dinamarquês Stoffel Vandoorne assegurou a décima posição.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou entre as duas McLaren, na nona colocação, com a marca de 1min30s999. Ele terminou seis posições à frente do canadense Lance Stroll, seu companheiro de equipe, que fechou a primeira sessão em Silverstone em 15º lugar.

O segundo treino livre para o GP da Inglaterra será disputado a partir das 9 horas (de Brasília) desta sexta-feira. O horário é o mesmo da sessão de classificação no sábado e da largada da corrida no domingo em Silverstone.