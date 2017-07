Uma colisão entre dois carros provocou a morte de um homem na av. dos Bandeirantes, próximo à Marginal do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, no final da madrugada desta sexta-feira, 14. Um dos veículos capotou, pegou fogo e o motorista morreu carbonizado no local, por volta das 4 horas da manhã, conforme o Corpo de Bombeiros.

O condutor do veículo que provocou o acidente não permaneceu na área para prestar socorro. Uma passageira do carro atingido conseguiu sair a tempo de escapar das chamas, mas o motorista já estava inconsciente.

A pista expressa da Bandeirantes foi interditada no sentido da Rodovia dos Imigrantes, na altura da Rua Porto Martins, para trabalhos de perícia que devem se estender durante a manhã. O trânsito é desviado pela pista local, que já tinha congestionamento por volta das 6h. O nome da vítima não foi divulgado.