Aprovação do governo japonês cai à mínima histórica de 29,9%

A taxa de aprovação do governo do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, caiu para 29,9% em pesquisa divulgada hoje pela Jiji Press, atingindo o menor nível desde que teve início, em dezembro de 2012.

Embora haja uma expectativa de que Abe reformule seu gabinete no começo de agosto, “há um risco de que ele fique mais exposto a críticas se fizer apenas leves ajustes que não façam grande diferença”, comentou o economista-chefe para o Japão do BNP Paribas, Ryutaro Kono.

Abe enfrenta seu momento mais difícil na política desde que foi acusado de ter ajudado amigos a receber tratamento preferencial do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.