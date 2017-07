Em segunda votação, a Câmara de Diadema aprovou a autorização para a PPP (Parceria Público-Privada) da Iluminação Pública, nesta quinta-feira (13). O debate no Legislativo foi feito em torno das reclamações da base oposicionista pela falta de detalhes no projeto do prefeito Lauro Michels (PV). Com a decisão da maioria dos vereadores, agora é aguardado o início do prazo para que empresas façam suas propostas para o contrato de 25 anos.

A principal reclamação da oposição (PT/PRB/PR) é a falta de informação em torno do edital e da não colocação desta PPP na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018 – também aprovada nesta quinta. “Não existe qualquer tipo de previsão em torno deste gasto, isso não é algo exigido pelos vereadores, mas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP)”, disse Josa Queiroz (PT), líder do bloco oposicionista.

Outro ponto de críticas foi em torno da falta de debate sobre o assunto, mesmo com a realização de seis audiências públicas. Para o líder de governo, Célio Lucas de Almeida, o Célio Boi (PSB), tais reclamações são “incompreensíveis”. “Trouxemos os secretários (de Planejamento, Francisco Rocha, e de Assuntos Jurídicos, Fernando Moreira) para falar sobre o assunto, tiraram todas as dúvidas. Não consigo entender essas reclamações”, explicou o socialista.

Com ou sem reclamações, a proposta foi aprovada por 14 votos a sete. Agora o próximo passo é realizar o lançamento do edital. Segundo Célio Boi, a partir da sanção do projeto, será aberto o prazo de 30 dias para que as empresas façam suas propostas.

O contrato prevê investimentos de R$ 45 milhões em 25 anos, com recursos da Contribuição sobre Iluminação Pública (CIP). Serão trocados 20.125 pontos de iluminação por lâmpadas LED. Segundo o contrato, após 14 anos será feita uma nova troca do mesmo sistema.

Educação

A Câmara diademense também aprovou, em dois turnos, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a utilizar a tabela de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a compra de uniformes escolares. O objetivo do governo é evitar a possibilidade de recursos que possam atrasar a compra das peças, algo que virou rotina em várias cidades.

“Agora ninguém vai conseguir reclamar sobre esse assunto, pois toda hora tinha alguém que impedia o edital por causa disso, pois considerava que o preço não era o justo. Mas agora vai ficar tudo oficial, tudo tranquilo em torno disso”, concluiu Célio Boi.