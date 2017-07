A última sessão da Câmara de Diadema (foto) antes do recesso de julho acabou com reclamações da base oposicionista. Durante os trabalhos desta quinta-feira (13), o líder da oposição (PT/PRB/PR), Josa Queiroz (PT), acusou a base de governistas de barrar a continuação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Educação e o recurso contra a sessão que aprovou a saída do município do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na semana passada.

O pedido de prorrogação da CPI foi lido durante a sessão ordinária. Eram necessárias 14 assinaturas para que a proposta fosse aprovada pelo colegiado, porém apenas oito vereadores assinaram o documento: os sete membros da oposição e o presidente da Comissão, Sérgio Ramos da Silva, o Companheiro Sérgio (PPS).

“Ficou na cara que o governo aproveitou que tem a maioria para barrar a CPI, isso ficou muito claro nessa sessão. Pedimos apenas para que houvesse mais 30 dias para terminar o relatório, ainda não recemos os documentos que pedimos para a Prefeitura, teremos de buscar amanhã [nesta sexta-feira, 14]. Vamos trabalhar durante esse recesso, mas vamos entregar esse relatório”, disse Queiroz.

O líder de governo e membro da CPI, Célio Lucas de Almeida, o Célio Boi (PSB), afirmou que não houve nenhum pedido para que os governistas não assinassem a prorrogação dos trabalhos da Comissão. “A CPI teve tempo para trabalhar e buscar os requerimentos, e já dava para fazer esse relatório. Não entendo o motivo para não fazer isso”, disse o socialista.

Com a falta de assinaturas e o fim do prazo da CPI, que terminou nesta quinta, Josa Queiroz terá de entregar o relatório final na primeira sessão de agosto, no dia 3, para votação. O petista já admite que a derrota de seu relatório é inevitável. A Comissão investiga a contratação da empresa Mendonça e Silva Construção e Reforma, para obras em escolas municipais.

Recurso

Outro ponto de debate foi o recurso de Josa Queiroz para anular as sessões ordinária e extraorinária da semana passada, quando foi aprovada a saída do município do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O documento foi alvo de discórdia na Comissão de Justiça e Redação, que resolveu emitir dois pareceres, um favorável e outro desfavorável ao petista.

Como os documentos não ficaram prontos, não houve tempo hábil para que fossem votados em plenário. Queiroz acusou a direção jurídica da Casa de atuar de forma política para a Prefeitura de Diadema, algo que foi negado pelo presidente da Câmara, Marcos Michels (PV). “Só não houve tempo, apenas isso. Se estivesse pronto, tinha colocado para votar, sem problemas”, afirmou.