A Secretaria de Esportes de Santo André, implantou dentro da Pasta uma novidade: o departamento de recursos. Uma equipe formada por profissionais da área costura parcerias e busca verbas em âmbito privado, através das leis de incentivo ao esporte, e também no nicho público, com emendas parlamentares ou convênios com as esferas estadual e federal.

Algumas destas parcerias, por exemplo, trazem 10% dos ganhos direto para o Fundo de Apoio ao Esporte, órgão da Pasta responsável por atender demandas de programas da Secretaria. Nesta procura por auxílios, o novo setor de captação garantiu R$ 540 mil em convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado e utilizará o valor para lançar o Centro de Formação de Atletas dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

O espaço otimizará quatro modalidades já existentes: basquete; tênis de mesa; caratê; e natação. O programa atenderá 1.355 crianças e será importante passo para a descoberta de novos talentos. Além disso, a Secretaria de Esportes está no processo de acerto da documentação da piscina olímpica do complexo, com objetivo de conseguir o recurso necessário para a reforma do equipamento, assim como de todos os ginásios do município que recebem competições.

A liberação da verba de R$ 540 mil está aprovada e será concretizada em breve, assim como outros projetos privados, casos do futebol de campo e do basquete. A Coop – Cooperativa de Consumo – e a EMS, empresa do ramo farmacêutico, fornecerão aulas de futebol nos campos municipais promovento a atividade para cerca de 200 crianças. O investimento das duas empresas foi de cerca de R$ 225 mil.

Já no basquete, o Instituto Rafael Bábbu, entidade do ex-jogador da NBA, junto à White Martins, empresa de produção de gases industriais e medicinais, cederá uma escola da modalidade voltada ao cunho social atendendo 100 crianças, com o montante próximo a R$ 270 mil. A discussão para novas parcerias está em curso, o que pode levar o projeto a beneficiar o dobro de crianças previsto inicialmente.

O Instituto Agires também é outro parceiro, ministrando aulas de ginástia artística para mais de 200 crianças no Parque Escola. Por fim, a Bridgestone, indústria do setor de borracha, somado ao Instituto Esporte & Educação, da ex-joadora de vôlei Ana Moser, aportou R$ 61 mil para investir em escolas de diversas modalidades e que já está em ação.