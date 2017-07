Após dois empates nas duas primeiras rodadas, São Caetano e Água Santa entram em campo neste fim de semana em busca da primeira vitória na disputa da Copa Paulista. Enquanto isso, Grêmio Mauense e EC São Bernardo estreiam na segunda fase do Campeonato Paulista – Segunda Divisão. E o São Bernardo FC tenta avançar na Série D do Campeonato Brasileiro.

Pela Copa Paulista, o São Caetano entrará em campo nesta sexta-feira (14), contra o líder do grupo 3, o Taubaté, fora de casa. “Será um jogo duro. Eles ficaram com a base da Série A2 e são fortes em casa. Mas nós vamos brigar pela vitória”, analisou o técnico Luís Carlos Martins.

No sábado (15), o Água Santa recebe o Santos, no Distrital do Inamar. Os dois clubes ainda não venceram no torneio. O time da Vila Belmiro tem uma derrota e um empate, e ocupa a penúltima colocação no grupo 3. Ainda pela chave jogam Nacional e Portuguesa Santisa, e Portuguesa e Juventus.

No Paulistão – Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão estadual) começa a segunda fase do torneio com 16 clubes divididos em quatro grupos.

Na chave 5 o Grêmio Maueuse estreia dentro de casa contra o América de Rio Preto, no sábado, às 15h. Neste mesmo grupo estão o União Mogi e XV de Jaú.

No grupo 7, o EC São Bernardo visitará o Francana, mas apenas na terça-feira (18), às 20h. Na chave, o Osvaldo Cruz recebe o Vocem, no estádio Breno Ribeiro do Val, às 15h. Nesta fase, todos se enfrentam dentro de cada grupo em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave se classificam para a próxima fase.

O Primeiro de Maio será o palco do confronto entre o São Bernardo FC e o Metropolitano (SC), no sábado (15). A partida que será às 15h, decidirá uma das últimas vagas para oitavas de final da Série D, do Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, um empate em 1 a 1. O vencedor partida enfrenta na próxima fase o vencedor de Brusque e São José-RS.