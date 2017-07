Grêmio vence, acaba com série do Fla em casa e retoma 2º lugar do Brasileirão

O Grêmio retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira, ao vencer o Flamengo por 1 a 0, no estádio Luso-Brasileiro. O time gaúcho encerrou uma sequência de três derrotas seguidas e ainda acabou com a série invicta do rival rubro-negro, que contou com a estreia de Geuvânio, na sua nova casa – a equipe carioca vinha de quatro vitórias em quatro jogos no estádio localizado na Ilha do Governador.

O Grêmio chegou aos 25 pontos, reassumindo a segunda colocação da tabela. O Flamengo caiu para o quarto posto, com os mesmos 23 do Santos, que tem uma vitória a mais. Para o líder Corinthians, o resultado desta noite ampliou ainda mais sua vantagem na ponta, de nove para dez pontos para o segundo colocado.

Luan foi o autor do único gol da partida no Luso-Brasileiro, aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o jogo se resumiu aos ataques do Flamengo e à postura recuada do Grêmio até o apito final. Zé Ricardo colocou quase todo o time no ataque, mas não teve sucesso. E ainda promoveu a estreia de Geuvânio, regularizado nesta semana.

Na próxima rodada, os dois times vão entrar em campo no domingo. O Flamengo vai visitar o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o Grêmio vai receber a Ponte Preta na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O JOGO – Os dois times passaram os primeiros minutos de jogo travando a batalha no meio-campo. A marcação forte dominou as ações e a torcida no Luso-Brasileiro teve poucos motivos para comemorar ou se preocupar. Pelo Flamengo, Diego tentava dar movimentação, sem sucesso. Na única boa chance dos mandantes na primeira metade do primeiro tempo, Trauco arrancou pela esquerda e chutou forte, para fora, aos logo aos 3 minutos.

Mais discreto, o Grêmio arriscou pela primeira vez somente aos 20, numa finalização fraca de Ramiro, de fora da área. A segunda investida teve mais consistência, e abriu o placar. Aos 25, Luan investiu pela direita, driblou Márcio Araújo e Cuéllar e tentou tabelar com Barrios. Trauco desviou e deixou a bola nos pés do próprio Luan, que bateu no canto esquerdo do goleiro Thiago.

Depois do gol, o Grêmio recuou e passou a jogar mais fechado, apostando nos contra-ataques. Do outro lado, o Flamengo partia para o ataque. Aos 29, Everton Ribeiro arriscou de longe e levou perigo ao gol de Léo. Aos 42, Cuéllar tabelou com Ribeiro e bateu com perigo. O goleiro gremista foi novamente exibido. E, antes do intervalo, Everton bateu de longe e acertou o travessão.

O início do segundo tempo foi uma continuação deste cenário, em que o Grêmio se defendia, e o Flamengo tentava impor pressão. Damião e Diego tentaram no primeiro minuto, sem sucesso. Depois, Everton e Everton Ribeiro desperdiçaram boas oportunidades aos 14 e aos 18 minutos.

Tentando aproveitar o momento favorável do Flamengo no jogo, o técnico Zé Ricardo resolveu promover a estreia de Geuvânio, regularizado nesta semana na CBF. Ele entrou no lugar de Márcio Araújo. Depois, o treinador colocou Felipe Vizeu em campo. A concentração no ataque quase causou problemas à defesa carioca aos 16 minutos.

Após bobeada de Diego no meio-campo, Fernandinho disparou e acionou Luan, que teve chance clara para marcar seu segundo gol na partida. Mas demorou na finalização e foi neutralizado por Trauco.

O fôlego ofensivo do rubro-negro logo se esvaiu e o Grêmio voltou ao jogo, com maior presença no meio. Só não levava perigo no ataque porque abdicava claramente de atacar, com apenas Luan mais à frente – Fernandinho ajudava na marcação. Segurando-se como podia na defesa, o Grêmio garantiu o triunfo e a volta à vice-liderança.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 x 1 GRÊMIO

FLAMENGO – Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Trauco (Mancuello); Márcio Araújo (Geuvânio), Cuellar (Felipe Vizeu), Everton Ribeiro, Diego e Everton; Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo.

GRÊMIO – Léo; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur (Jaílson), Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Luan, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Michel, Kannemann, Trauco, Mancuello.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA – R$ 1.161.345,00.

PÚBLICO – 16.960 pagantes (18.204 no total).

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).