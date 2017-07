Oposição diz que vai obstruir votação da LDO no Congresso

O vice-líder da Minoria no Congresso, deputado Afonso Florence (PT-BA), afirmou nesta quinta-feira, 13, não haver acordo para a votar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no Congresso. Em discurso na tribuna da Casa, prometeu obstruir a votação e pedir verificação de quórum ao senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), que preside a sessão.

Eunício abriu a sessão por volta das 18h30. Além da LDO, o objetivo é votar também a destinação de recursos para a confecção de passaportes. Antes da análise dos projetos, porém, há 24 vetos a serem analisados. É possível que os vetos sejam votados em bloco, para liberar a pauta.

A sessão conjunta estava marcada para as 16h, mas ainda não havia começado por causa da análise da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

“São projetos importantes, mas podem ser votados daqui uns 15 ou 20 dias, quando a situação de Temer já estiver resolvida. Não há clima para votar aqui”, disse Florence.

Deputados questionaram o fato de Eunício ter aberto o registro de presença antes de abrir a sessão. No momento, há menos parlamentares no plenário do que registram os painéis. Registraram presença até as 19h 320 deputados e 47 senadores, número suficiente para a votação

Porém, caso a oposição requisite a verificação de quórum, a contagem deve ser refeita, o que pode inviabilizar a sessão.