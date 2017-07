Temer recebeu notícia da CCJ com tranquilidade, diz porta-voz

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o presidente recebeu “com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras” o resultado registrado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara que não admitiu, por 40 votos a 25, o processamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Parola destacou que a “maioria expressiva” do placar se trata “de uma maioria de mais de 60% dos votos”. “O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito”, afirmou. O porta-voz disse ainda que a vitória é da democracia e do direito e reforçou o discurso que vem sido repetido pelo presidente de que em 14 meses de mandato o governo “levou adiante reformas amplas, que modernizam e transformam o Brasil”.

“O País tem rumo. O Brasil tem pressa e as transformações históricas em curso seguirão seu curso em prol de mais emprego, mais renda e mais justiça social”, destacou Parola. Por meio do o porta-voz, Temer agradeceu a “cada um dos deputados e deputadas que hoje, com coragem cívica, deram seu voto em defesa da Constituição e da Democracia”.