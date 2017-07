Doria coloca bandeira do Brasil na sacada do gabinete em apoio a Moro

Na contramão da maioria dos dirigentes do PSDB que silenciaram sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP), o prefeito João Doria colocou uma bandeira do Brasil na varanda do seu gabinete para comemorar a decisão do juiz Sérgio Moro e ainda gravou um vídeo pedindo que “os brasileiros de verdade” façam o mesmo.

“Os brasileiros de verdade devem abrir a bandeira do Brasil. Mostre que você apoia o juiz Sérgio Moro”, disse Doria em mensagem publicada no Facebook. No mesmo vídeo, ele chama o ex-presidente de “Luiz Inácio mentiroso da Silva” e chama o petista de “usurpador”.

A ofensiva de Doria irritou parte dos tucanos. O vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman disse que, no PSDB, apenas o prefeito se “regozijou” com a situação de Lula e que “há respeito” pelo ex-presidente.