Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por setor financeiro

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, 13, impulsionadas pelo bom desempenho das ações do setor financeiro e de tecnologia, que ajudaram o índice Dow Jones a registrar mais um recorde de fechamento.

O Dow Jones fechou em alta de 0,10%, aos 21.553,09 pontos; o S&P 500 subiu 0,19%, para 2.447,83 pontos; e o Nasdaq avançou 0,21%, encerrando aos 6.274,44 pontos.

Os índices flutuaram dentro de uma faixa estreita hoje, e alguns analistas atribuem esse comportamento à cautela dos investidores na véspera da divulgação de balanços de bancos amanhã.

As empresas do S&P 500 devem ver mais um trimestre de crescimento dos lucros, de acordo com analistas da FactSet. Embora o crescimento deva desacelerar ante o primeiro trimestre, sinais de maior força devem ajudar as bolsas a continuarem escalando na segunda metade do ano, de acordo com investidores.

As ações de companhias financeiras subiram 0,6% hoje, com o Goldman Sachs ganhando 1,3% e o J. P. Morgan avançando 0,6%. O setor de tecnologia foi o que apresentou o melhor desempenho no S&P 500 neste ano e ganhou 0,3% hoje. O eBay subiu 1,3%.

O setor de telecomunicações caiu 0,6%, puxado pela queda da AT&T. As ações da companhia caíram 1,7% após o Bank of America cortar o rating do papel de “compre” para “neutro”. (Com informações da Dow Jones Newswires)