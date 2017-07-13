São Caetano completa 140 anos de sua fundação no dia 28 de julho. Mas a comemoração de festejos se inicia com imagens históricas do município, por meio da exposição fotográfica “Nossa História”. A programação segue até agosto com atrações tradicionais como a Festa Italiana, Missa Campal e Bolo de Aniversário, além de outras atrações.
Confira a programação de festejos
JULHO
DIA 14/07 – 11h
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS DA NOSSA HISTÓRIA
LOCAL: ATENDE FÁCIL – RUA MAJOR CARLO DEL PRETE, 651 – CENTRO
DIA 14/07 – 18h
VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL: CAMPUS BARCELONA – USCS – AVENIDA GOIÁS, 3.400
DIA 19/07 – 19h
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: CONTRASTES: KIN-I-CHI KANECO E BIA DORIA
LOCAL : PINACOTECA MUNICIPAL – AV. DR. AUGUSTO DE TOLEDO, 255 – BAIRRO SANTA PAULA
DIA 22/07 – DAS 7h ÀS 22h
CAMPEONATO DE CROSSFIT NO ABREVB
L OCAL: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2300 – BAIRRO OLÍMPICO
DIA 22/07 – 11h
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: ITÁLIA EM 40 CLICKS
LOCAL: MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL – R. MAXIMILIANO LORENZINI, 122 – B. FUNDAÇÃO
DIA 23/07 – 10h30
PROCISSÃO DE SÃO CRISTÓVÃO
LOCAL: SAÍDA DA IGREJA MATRIZ SÃO CAETANO – BAIRRO FUNDAÇÃO
(ATÉ A PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ)
DIA 23/07 – 9h E 10h30
FINAIS DE FUTEBOL AMADOR – ESTÁDIO ANACLETO CAMPANELLA
av. WALTER THOMÉ, 64 – BAIRRO OLÍMPICO
DIA 25/07 – 19h
SESSÃO SOLENE 140º ANIVERSÁRIO DA CIDADE
LOCAL – PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS – AV. GOIÁS, 600 – CENTRO
DIA 25 A 29/07 PROGRAMA BAIRRO A BAIRRO – FUNDAÇÃO
Bota-Fora de Entulhos – de 25 a 28/7 – das 7h às 17h
Gente Cuidando de Gente – 26/7 (das 15h às 21h) e 29/7 (das 9h às 13h)
Audiência Pública – 27/7 às 18h30 na página Bairro a Bairro no Facebook
Cidadão da História – 28/7 às 19h30 – Igreja Presbiteriana – rua Heloísa Pamplona, 177
Intensivão de Serviços – 29/7 (das 9h às 13h) na rua Dr. Rodrigues Alves
DIA 26/07 – 19h30
INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO GISELA
LOCAL: GISELA – RUA SEBASTIÃO DIOGO, 99 – BAIRRO BOA VISTA
DIA 27/07 – 19h30
CULTO EVANGÉLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
LOCAL: TEATRO PAULO MACHADO DE CARVALHO – BAIRRO SANTA MARIA
DIA 28/07 – 10h
MISSA CAMPAL E BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 140 ANOS
LOCAL: PRAÇA ERMELINO MATARAZZO – BAIRRO FUNDAÇÃO
DIAS 28, 29 E 30/07 – DAS 8h às 22h
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
LOCAL: ESPAÇO VERDE CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA
DIA 29/07 – 9h às 17h
EVENTO A RUA É SUA. Parceria com a Rede Globo.
LOCAL: AV. FERNANDO SIMONSEN – EM FRENTE AO CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA
DIA 29/07 – 20h
BAILE DA SAUDADE
LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – R. HUMBERTO DE CAMPOS, 600
DIA 30/07 – 9h
CAMINHADA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
SAÍDA: ESTACIONAMENTO DO PARKSHOPPING SÃO CAETANO – BAIRRO CERÂMICA
DIA 30/07 – 10h30
ENTREGA DA MEDALHA di THIENE
LOCAL: SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL – CENTRO
AGOSTO
DIA 03/08 – 19h
ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO EX-ATLETA ROGÉRIO SAMPAIO
LOCAL: PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS – AV. GOIÁS, 600 – CENTRO
DIAS 03/08 e 04/08 – 20h
PEÇA TEATRAL O SOM E A SÍLABA
DIREÇÃO: MIGUEL FALABELLA ELENCO: ALESSANDRA MAESTRINI e MIRNA RUBIN
LOCAL: TEATRO PAULO MACHADO DE CARVALHO – BAIRRO SANTA MARIA
DIA 05/08 – Atrações musicais evangélicas (10h) – Cerimônia (11h30)
INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA
LOCAL: AVENIDA GOIÁS – CENTRO
DIA 05/08 – DAS 13h ÀS 18h
FEIJOADA DO BEM
LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – BAIRRO SÃO JOSÉ
DE 05 A 27/08 – SÁBADOS E DOMINGOS – a partir das 18h
25ª FESTA ITALIANA
LOCAL: PRAÇA ERMELINO MATARAZZO – BAIRRO FUNDAÇÃO
DIA 11/08 – 12h
ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO CISE FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA
LOCAL: NO PRÓPRIO CISE, RUA DIONÍZIO MERCADO, 199 – BAIRRO NOVA GERTY
DIA 13/08 – 10h
CÃOMINHADA DAS ONGs
LOCAL: AV. KENNEDY – RUA DE LAZER
DIA 17/08 – 19h
CONCURSO DE MISS E MISTER DA 3ª IDADE
LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – BAIRRO SÃO JOSÉ
DIA 20/08 – 10h
ZUMBA MASTER
LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO MILTON FEIJÃ0 – AV. WALTER THOMÉ, 64 –
BAIRRO OLÍMPICO
DIA 20/08 – 12h
ALMOÇO DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
LOCAL: CISE MOACYR RODRIGUES – R. RAFAEL CORRÊA SAMPAIO, 600 – B. SANTO ANTÔNIO
DIA 22/08 – 19h30
LANÇAMENTO DA REVISTA RAÍZES Nº 55
LOCAL: TEATRO SANTOS DUMONT – AVENIDA GOIÁS, 1.111 – BAIRRO SANTA PAULA
DIA 25/08 – 19h30
DIA DO SOLDADO, COM SARGENTO LEAL
LOCAL: ESPAÇO VERDE CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA
DIA 31/08 – 19h
EVENTO: PEQUENO GRANDE EMPREENDEDOR
LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL – ACISCS – RUA AMAZONAS, 318 – CENTRO
DIA 01/09 – 12h
ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CISE JOÃO CASTALDELLI
LOCAL: NO PRÓPRIO CISE – AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2.400 – SANTA PAULA
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