São Caetano completa 140 anos de sua fundação no dia 28 de julho. Mas a comemoração de festejos se inicia com imagens históricas do município, por meio da exposição fotográfica “Nossa História”. A programação segue até agosto com atrações tradicionais como a Festa Italiana, Missa Campal e Bolo de Aniversário, além de outras atrações.

Confira a programação de festejos

JULHO

DIA 14/07 – 11h

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS DA NOSSA HISTÓRIA

LOCAL: ATENDE FÁCIL – RUA MAJOR CARLO DEL PRETE, 651 – CENTRO

DIA 14/07 – 18h

VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL: CAMPUS BARCELONA – USCS – AVENIDA GOIÁS, 3.400

DIA 19/07 – 19h

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: CONTRASTES: KIN-I-CHI KANECO E BIA DORIA

LOCAL : PINACOTECA MUNICIPAL – AV. DR. AUGUSTO DE TOLEDO, 255 – BAIRRO SANTA PAULA

DIA 22/07 – DAS 7h ÀS 22h

CAMPEONATO DE CROSSFIT NO ABREVB

L OCAL: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2300 – BAIRRO OLÍMPICO

DIA 22/07 – 11h

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: ITÁLIA EM 40 CLICKS

LOCAL: MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL – R. MAXIMILIANO LORENZINI, 122 – B. FUNDAÇÃO

DIA 23/07 – 10h30

PROCISSÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

LOCAL: SAÍDA DA IGREJA MATRIZ SÃO CAETANO – BAIRRO FUNDAÇÃO

(ATÉ A PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ)

DIA 23/07 – 9h E 10h30

FINAIS DE FUTEBOL AMADOR – ESTÁDIO ANACLETO CAMPANELLA

av. WALTER THOMÉ, 64 – BAIRRO OLÍMPICO

DIA 25/07 – 19h

SESSÃO SOLENE 140º ANIVERSÁRIO DA CIDADE

LOCAL – PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS – AV. GOIÁS, 600 – CENTRO

DIA 25 A 29/07 PROGRAMA BAIRRO A BAIRRO – FUNDAÇÃO

Bota-Fora de Entulhos – de 25 a 28/7 – das 7h às 17h

Gente Cuidando de Gente – 26/7 (das 15h às 21h) e 29/7 (das 9h às 13h)

Audiência Pública – 27/7 às 18h30 na página Bairro a Bairro no Facebook

Cidadão da História – 28/7 às 19h30 – Igreja Presbiteriana – rua Heloísa Pamplona, 177

Intensivão de Serviços – 29/7 (das 9h às 13h) na rua Dr. Rodrigues Alves

DIA 26/07 – 19h30

INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO GISELA

LOCAL: GISELA – RUA SEBASTIÃO DIOGO, 99 – BAIRRO BOA VISTA

DIA 27/07 – 19h30

CULTO EVANGÉLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

LOCAL: TEATRO PAULO MACHADO DE CARVALHO – BAIRRO SANTA MARIA

DIA 28/07 – 10h

MISSA CAMPAL E BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 140 ANOS

LOCAL: PRAÇA ERMELINO MATARAZZO – BAIRRO FUNDAÇÃO

DIAS 28, 29 E 30/07 – DAS 8h às 22h

EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS

LOCAL: ESPAÇO VERDE CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA

DIA 29/07 – 9h às 17h

EVENTO A RUA É SUA. Parceria com a Rede Globo.

LOCAL: AV. FERNANDO SIMONSEN – EM FRENTE AO CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA

DIA 29/07 – 20h

BAILE DA SAUDADE

LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – R. HUMBERTO DE CAMPOS, 600

DIA 30/07 – 9h

CAMINHADA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

SAÍDA: ESTACIONAMENTO DO PARKSHOPPING SÃO CAETANO – BAIRRO CERÂMICA

DIA 30/07 – 10h30

ENTREGA DA MEDALHA di THIENE

LOCAL: SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL – CENTRO

AGOSTO

DIA 03/08 – 19h

ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO EX-ATLETA ROGÉRIO SAMPAIO

LOCAL: PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS – AV. GOIÁS, 600 – CENTRO

DIAS 03/08 e 04/08 – 20h

PEÇA TEATRAL O SOM E A SÍLABA

DIREÇÃO: MIGUEL FALABELLA ELENCO: ALESSANDRA MAESTRINI e MIRNA RUBIN

LOCAL: TEATRO PAULO MACHADO DE CARVALHO – BAIRRO SANTA MARIA

DIA 05/08 – Atrações musicais evangélicas (10h) – Cerimônia (11h30)

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA

LOCAL: AVENIDA GOIÁS – CENTRO

DIA 05/08 – DAS 13h ÀS 18h

FEIJOADA DO BEM

LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – BAIRRO SÃO JOSÉ

DE 05 A 27/08 – SÁBADOS E DOMINGOS – a partir das 18h

25ª FESTA ITALIANA

LOCAL: PRAÇA ERMELINO MATARAZZO – BAIRRO FUNDAÇÃO

DIA 11/08 – 12h

ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO CISE FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA

LOCAL: NO PRÓPRIO CISE, RUA DIONÍZIO MERCADO, 199 – BAIRRO NOVA GERTY

DIA 13/08 – 10h

CÃOMINHADA DAS ONGs

LOCAL: AV. KENNEDY – RUA DE LAZER

DIA 17/08 – 19h

CONCURSO DE MISS E MISTER DA 3ª IDADE

LOCAL: CISE JOÃO NICOLAU BRAIDO – BAIRRO SÃO JOSÉ

DIA 20/08 – 10h

ZUMBA MASTER

LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO MILTON FEIJÃ0 – AV. WALTER THOMÉ, 64 –

BAIRRO OLÍMPICO

DIA 20/08 – 12h

ALMOÇO DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

LOCAL: CISE MOACYR RODRIGUES – R. RAFAEL CORRÊA SAMPAIO, 600 – B. SANTO ANTÔNIO

DIA 22/08 – 19h30

LANÇAMENTO DA REVISTA RAÍZES Nº 55

LOCAL: TEATRO SANTOS DUMONT – AVENIDA GOIÁS, 1.111 – BAIRRO SANTA PAULA

DIA 25/08 – 19h30

DIA DO SOLDADO, COM SARGENTO LEAL

LOCAL: ESPAÇO VERDE CHICO MENDES – BAIRRO CERÂMICA

DIA 31/08 – 19h

EVENTO: PEQUENO GRANDE EMPREENDEDOR

LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL – ACISCS – RUA AMAZONAS, 318 – CENTRO

DIA 01/09 – 12h

ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CISE JOÃO CASTALDELLI

LOCAL: NO PRÓPRIO CISE – AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2.400 – SANTA PAULA