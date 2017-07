Focado no Corinthians, Carille revela ter recebido proposta da China

O técnico Fábio Carille revelou que recebeu uma proposta de um clube da China, mas não levou adiante as negociações por estar focado em seu trabalho no Corinthians. A revelação ocorreu durante o programa “90 minutos”, da Rádio Bandeirantes.

“Um clube da China me procurou. Foi uma conversa rápida e eu já cortei”, disse o treinador, que revelou ter tido o diálogo há duas semanas, na véspera da partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

“Não é pela questão financeira. Eu já disse que só saio do Corinthians no dia que me mandarem embora. Fiquei assustado com a proposta”, contou.

Carille tem contrato com o Corinthians até dezembro. Na terça-feira, ele deu entrevista coletiva ao lado do presidente Roberto de Andrade, e, ao ser questionado sobre o assunto, ambos fugiram do assunto e falaram que não era o momento para discutir renovação de contrato.