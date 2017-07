Partidos da base não faltarão a vossa excelência, diz Jucá a Temer

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), fez uma forte declaração de apoio ao presidente Michel Temer. “Tenho sido testemunha de sua coragem com o Brasil. Em um ano, vossa excelência tem feito essa história para o bem”, disse Jucá em discurso no evento para sanção da reforma trabalhista no Palácio do Planalto.

“Digo ao senhor presidente, persevere no caminho do bem. Em um ano, aprovamos questões como o teto de gastos, políticas sociais importantes e a reforma trabalhista. Digo ao senhor que os partidos da base não faltarão a vossa excelência. A grande maioria dos congressistas brasileiros ajudarão a avançar nas reformas que precisamos”, disse o senador. “O Brasil não pode parar agora e temos de construir um novo futuro. Que Deus abençoe essa Lei”, disse Jucá.