‘Governo Temer está de fato revolucionando a economia brasileira’, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, elogiou o presidente Michel Temer durante a cerimônia para a sanção da reforma trabalhista.

“A proposta do presidente Temer está, de fato, revolucionando a economia brasileira”, disse. Meirelles defendeu fortemente a mudança na legislação com a lembrança de que a economia e a sociedade mudaram e as regras não conseguiram seguir essa evolução.

“A economia, a tecnologia, a política e a cultura estão mudando e evoluindo constantemente e revolucionando a maneira que estamos vivendo. A legislação tem que representar esse fato, tem que estar dentro da nova realidade”, disse o ministro Meirelles. Para o ministro, a mudança é necessária para que a sociedade possa continuar crescendo e progredindo.

Meirelles disse que a reforma trabalhista é uma das mudanças que o governo executa atualmente. “Estamos conduzindo uma série de reformas, não só de marco legal, não só de ajustes. Estamos trabalhando fortemente para fazer com que possamos ter mais produtividade, produzir mais e melhor gerando mais emprego e mais renda”, disse, ao citar que há reformas “em todos os níveis”, desde a desburocratização até a reforma profunda no mercado de crédito.