Empresa indiana dá licença a mulheres no primeiro dia do ciclo

Uma empresa indiana começou a dar ‘licença menstruação’ para mulheres no primeiro dia de seu ciclo menstrual. A Culture Machine, companhia de comunicação, emprega 75 mulheres e decidiu começar a nova polícia a partir de julho.

A Culture Machine faz vídeos virais para a internet e produziu um deles para falar sobre as dificuldades das mulheres no período menstrual. Eles também filmaram a reação das funcionárias ao saberem que poderiam ficar em casa no primeiro dia da menstruação.

Venkat Prasad, cofundador da empresa, afirmou que a nova medida é uma maneira de empoderar as funcionárias e fazê-las se sentirem valorizadas.

Além de implementar a medida na empresa, a Culture Machine também criou uma petição para que o governo faça o mesmo em todo o país.