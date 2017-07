Os ganhadores da promoção do Repórter Diário que assistirão ao espetáculo O Amor Venceu são: Cristina Leivas Marchi e Marisa Sandalo, ambas de Santo André. A peça será exibida neste sábado (15/07), às 20h30, no Teatro Municipal de Santo André.

Espetáculo

O Amor Venceu, primeiro romance produzido pela escritora espírita Zíbia Gasparetto, é um enorme sucesso, tendo sido um dos mais conhecidos de sua carreira. A super produção teatral inspirada em sua obra homônima está em cartaz há 20 anos e já viajou mais de 240 cidades, de quase todos os estados do País, vista por mais de um milhão e quinhentos mil espectadores.

A obra conta a história de amor datada de 1.200 a.C no antigo Egito onde Nalim e Pécos, personagens protagonistas, são separados pela inveja, poder e vingança. Em uma grande festa, Pécos é promovido ao cargo de General Supremo agraciado pelo Faraó com a Grã-Pedra Opalina e com duas escravas: Solimar, que herdou de seu pai conceitos sobre as leis que regem a vida do homem na Terra e Nalim que, sendo em suas terras uma nobre, não se conforma em se tornar escrava e alimenta a ideia de retornar ao seu paós e vingar-se de Pécos.

Uma atração entre Pécos e Nalim surge ao longo da trama, mas a escrava consegue fugir e pouco tempo depois, por conta de um segundo atentado, Pécos é levado para longe do Egito, para terreno inimigo, onde acaba por se tornar escravo de Nalim. Obrigada a se casar com um escravo para pagar os crimes de seu pai, Nalim e Pécos resistem ao amor. A história tem nova reviravolta quando Pécos é tido como morto.

O texto de Zíbia Gasparetto tem adaptação de Renato Modesto e direção de Lucienne Cunha. No elenco, estão Kainan Ferraz, Alexandre Carlomagno, Paulo Aguiar, Néviton de Freitas, Bruno Bossio, Rosa Guimarães, Iza Bianco, Carlos Falat, Karla Estevão, Rita Lopes e Flavio Wongálak.

Os ingressos ainda estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$40 antecipado, R$30 meia e R$ 60 no dia. A meia-entrada é disponibilizada para estudantes, idosos com mais de 60 anos, professores da rede pública municipal e estadual e aposentados. Há vendas online através do bilheteriaexpress.com.br.