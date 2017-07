A apresentadora Sonia Abrão (foto) alfinetou novamente a cantora Anitta, desta vez em entrevista ao Ritmo Brasil, da RedeTV!. “Ela tropeça na própria personalidade. Acho que, como pessoa, Anitta tem a profundidade de um pires. Ela não amadurece, não desenvolve, não tem uma visão mais ampla das coisas”, afirmou.

Ela ainda ressaltou que não pretende se dar bem com a funkeira após críticas recebidas por meio do Twitter: “Fica por conta da justiça divina, não quero saber de papo. Deixa ela falar, porque não dá nem para me preocupar. As coisas que ela fala são rasas demais, às vezes são até demonstração de falha de caráter. Quero distância”.

Apesar de tudo, Sonia garante que as portas de seu programa, o A Tarde É Sua, continuam abertas para Anitta: “Eu posso não gostar de determinado artista como pessoa ou até profissionalmente, mesmo, mas o público gosta. Então se você tem um programa voltado para isso, sua obrigação é levar ao público um cardápio que ele espera. Não boicoto ninguém, posso gostar ou não gostar, ter problemas com essa pessoa, mas está lá, é notícia, não tenho lista negra”.

“Eu gosto mais da Ludmilla, mas, em termos de conteúdo, o trabalho dela não é ruim”, fez questão de salientar Sônia.

O programa vai ao ar no próximo sábado, 15, às 18h30, na RedeTV!.