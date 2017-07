Os Dias Eram Assim: Nanda descobrirá que é portadora do vírus HIV

Já tem um tempinho que Nanda (Julia Dalavia) tem dado indícios de que sua saúde não anda nada bem. A febre recorrente, um desconforto… Caíque (Felipe Simas) e Kiki (Natália do Vale) já perceberam que tem algo de errado com espevitada irmã de Alice (Sophie Charlotte). E nos próximos episódios de Os Dias Eram Assim, a trama da jovem passa a se desenvolver em torno da saga até a descoberta de que ela é portadora do vírus HIV.

A filha caçula de Kiki contraiu o vírus no período em que viveu nos Estados Unidos, junto com a família de Alice, de 1979 a 1984. Nessa fase que virá, de muitos cuidados e apreensão, por parte da família, Nanda contará muito com o apoio do namorado Caíque.