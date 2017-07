Wagner Moura desmente suposta ligação de Frota

Na última quarta-feira, 12, Alexandre Frota (foto) publicou um vídeo na página Movimento Contra Corrupção em que faz uma suposta ligação para Wagner Moura. Na ligação, Frota conta para o ator que Lula foi condenado pelo juiz Sergio Moro.

“Alô, Wagner? Você está em Los Angeles?”, começa Frota. Uma voz, que supostamente seria do ator, responde: “Estou sim, quem está falando?”. Frota então continua: “Deixa eu te perguntar um negócio, por que o silêncio? Está sabendo que o Lula foi condenado a nove anos e meio de cadeia?”, ao que a voz no telefone responde: “Vai tomar no **, Frota”, e desliga.

Procurada, a assessoria de Moura nega. “Nós assistimos ao vídeo e garantimos não é ele”, declarou a assessoria, que não vai mais comentar o assunto.