Pega Pega: Malagueta confessa a Júlio que arruinou seu plano

Ingênuo, Júlio (Thiago Martins) conversa com Malagueta (Marcelo Serrado) e não consegue esconder a insatisfação por não ter notícias sobre a devolução da sua parte dos dólares do roubo do hotel.

“Passei no hotel pra saber se tinha alguma novidade. Tava crente que iam dizer que doutor Pedrinho achou a mala com o dinheiro”, diz o garçom.

Malagueta escuta e fica quieto. Ao ouvir do garçom que Antônia (Vanessa Giácomo) foi ameaçada, ele o tranquiliza:

“Foi uma denúncia falsa. Um trote (…) Fui eu que liguei, pra fazer o Nelito jogar a sua torta no lixo. Com chave e tudo.”