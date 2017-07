Eunício Oliveira faz apelo por quórum em sessão que votará a LDO às 16h

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está ligando para líderes e parlamentares em um apelo para conseguir quórum na sessão conjunta do Congresso Nacional que analisará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, marcada para as 16h.

“Estou fazendo um apelo público aos parlamentares para que possamos fazer essa sessão com quórum”, afirmou. “Se não houver quórum hoje, semana que vem dificilmente teremos. Posso até reconvocar a sessão, mas não é esse o desejo.”

Há dúvida ainda se a votação da LDO poderá ocorrer por causa da sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que analisa a denúncia contra o presidente Michel Temer. Pelas regras do Congresso, não pode haver votação em comissão enquanto há votação no plenário.